شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يظهر ضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان بيومى فؤاد كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2"، حيث انتهى من تصوير مشاهده، والتى تم تصويرها بأحد منازل منطقة نزلة السمان، حيث يقدم دور والد الشهيد عمر القاضى، والمسلسل من بطولة النجمين أحمد مكى وكريم عبد العزيز ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى القادم.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، ومن بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.

ويشارك الفنان بيومى فؤاد فى مسلسل النمر المقرر عرضه فى شهر رمضان ، مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب، كما كشفت شركة سينرجى عن البوستر الدعائى للعمل، وظهر محمد إمام بطل العمل ملثماً ويرتدى شنطة مليئة بالدهب.

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.