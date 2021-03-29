نبيلة عبيد تكشف عن هدية تلقتها بمناسبة ليلة النصف من شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن هدية تلقتها من أحد معجبيها بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

ونشرت عبيد، (دعاء لها مكتوب بخط اليد من أمام الكعبة) عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في ليلة النصف من شهر شعبان.. كانت هناك قلوب تدعي بخشوع ومنها هذا الدعاء إلى الله من قلب محب ..أشكره بكل الحمد والإمتنان، وكل عام وأنتم بخير جميعًا".

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.