ريهام عبدالغفور عن شخصيتها بـ"قصر النيل": "بقالي سنين ما عملتش الست الأرستقراطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن تفاصيل شخصية "عايدة" التي تجسدها بمسلسل "قصر النيل" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .

وقالت ريهام، ببرنامج ET بالعربي، إنها تلعب بالمسلسل دور "عايدة"، وهي شخصية غير طبيعية وذكية ومعقدة جدا، وتستخدم ذكاءها لمصلحتها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، وهي ضد "كاميليا" وليست في صفها.

وأضافت: "بقالي سنين طويلة ما عملتش الست الأرستقراطية بالحقبة الزمنية في الخمسينات والستينات، وحبيت أعمل الدور ده".

مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.