فن ومشاهير

بصحبة أبطال العمل.. نجلاء بدر في كواليس "بين السما والأرض"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ظهرت الفنانة نجلاء بدر بصحبة الفنان هاني سلامة وأبطال مسلسل "بين السما والأرض" خلال كواليس تصوير العمل، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت نجلاء، صورة لها من كواليس التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسلسل بين السما والأرض.. هاني سلامة.. رمضان 2021 ، على قناة ONTV.. تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل".

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويخوض البطولة: هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندا موسى، والعمل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا