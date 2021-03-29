شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يستعد لاطلاق ألبومه الياباني " BTS, The Best " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفريق الكورى الشهير BTS قرر أن يغزو العالم من جديد بخطوة قوية و أكثر تأثيرا ، حيث أعلن الفريق الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم أنه يستعد حاليا لأطلاق ألبوم غنائى " يابانى " ، و هو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " ان ان أى " .

وكشف فريق BTS من خلال " official Japanese fan club "، عن أن البوم الفريق اليابانى الرسمى فى الطريق و متاحة الآن الطلب المسبق " pre-order".

وأشارت التقارير المتداولة، إلى أن الألبوم يحمل عنوان " BTS, The Best " ، و من المقرر أن يتم إطلاقه في 16 يونيو المقبل .

يذكر أن حصل BTS هذا العام على أول ترشيح لجوائز جرامى على الإطلاق للمنافسة على جائزة أفضل Pop Duo / Group Performance وذلك عن أغنية "Dynamite" لكن استطاعت ليدى جاجا وأريانا جراند حصد الجائزة وذلك عن أغنيتهما "Rain on Me"، وبمجرد الإعلان عن خبر خسارة الفريق الشهير توجه عشاقه ومحبيه على موقع "تويتر" ليعبروا عن حالة الغضب التى يشعروا بها.

وكان فريق BTS قادر على تخطى العقبات، وذلك لكى يأخذ خطوات أكثر قوة و أهمية فى عالم صناعة الموسيقى، فبالرغم من عدم تمكن أعضاء الفريق الشهير من التواجد فى لوس أنجلوس من أجل حضور حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2021، إلا أن الفريق الشهير بذل مجهودا مذهلا، وذلك بتسجيلهم استعراضهم فى سيول بكوريا الجنوبية لكى يعرض ضمن فقرات الحفل، وقدم الفريق الشهير BTS أغنية "Dynamite" التى حققت مذهل طوال الفترة الماضية، وظهر أعضاء الفريق مرتدين بدل ملونة خطفت أنظار كل متابعى الحفل الضخم، و كان استعراضهم الغنائى الراقص من أكثر الاستعراضات حصدا للإشادات .