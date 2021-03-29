إيمي طلعت زكريا بصحبة مي سليم في كواليس "لحم غزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا بصحبة الفنانة مي سليم في كواليس مسلسل "لحم غزال" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت إيمي، صورة من الكواليس عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من كواليس مسلسل لحم غزال .. رمضان ٢٠٢١ ".

مسلسل "لحم غزال" تدور أحداثه في قالب اجتماعي ويخوض بطولة العمل غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي.

"لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة، ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان 2021 .