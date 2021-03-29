فيديو| سمية الخشاب تروج لمسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة سمية الخشاب لمسلسل "موسى"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

ونشرت "الخشاب" برومو المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ملحمة موسى، رمضان 2021، حلاوتهم، ثقة في الله نجاح".

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.