"أنا فعلاً مش بنام".. محمد عادل إمام يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد عادل إمام، على توجيه رسالة لجمهوره ومتابعيه مع اقتراب عرض مسلسله الجديد "النمر" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر محمد إمام صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا فعلاً مش بنام، علشان أقدر أقدم لكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله المسلسل يعجبكم جدًّا".

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.