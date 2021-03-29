موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. مشكلة جي ميل وهاتف وان بلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طورت شركة خدمة بث الأغاني والموسيقى عبر الإنترنت سبوتيفاي شكل وأداء تطبيق سبوتيفاي لأجهزة الكمبيوتر المكتبي وموقع ويب تشغيل الموسيقى.

أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لأحد المكونات الهامة لنظام تشغيل الأجهزة الجوالة أندرويد من أجل إصلاح المشكلات المتعلقة بالتطبيقات المعطلة.

أعلنت شركة إل جي الكورية الجنوبية للإلكترونيات، اليوم الأحد، عن إطلاق شاشتها 27UP850 الجديدة للمستخدمين المحترفين.

تعاونت شركة وان بلس الصينية مع شركة هاسيلبلاد السويدية لتطوير كاميرات الهواتف الذكية، لكن ذلك ترك عيبا وحيدا.

كشفت "سامسونج" عن أول وحدات ذاكرة تخزين عشوائي DDR5 بحجم 512 جيجابايت في العالم.