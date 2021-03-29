شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي ترد الجميل لمحمود حميدة وتشارك في تكريمه بمهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت نجمة الجماهير الفنانة الكبيرة نادية الجندي في احتفال على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لتكريم الشخصيات التي دعمت المهرجان، وكان لها دور فعال في نجاح المهرجان عبر دوراته المختلفة، وكان من ضمن المكرمين الممثل الكبير محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والناقد الكبير مجدي الطيب.



تكريم محمود حميدة



تكريم محمود حميدة



تكريم محمود حميدة



تكريم محمود حميدة

نجمة الجماهير قالت كلمة في حق محمود حميدة، مؤكدة اعتزازها به وبمشاركته معها في عدة أفلام سينمائية، منها فيلم "رغبة متوحشة"، وقالت عنه إنه فنان ملتزم جدا ومحترف، ويحب مهنته ويخلص لها.

وقبّلت الفنان محمود حميدة وبادلها الأخير قبلة على يدها، اعتزازا بمكانتها، وقال عنها إنها حقا نجمة الجماهير وسيدة صناعة من الدرجة الأولى في السينما.

وكان الفنان محمود حميدة قد فاجأ الجميع، وارتدي زيا سودانيا مرحّبًا بالوفد السوداني الذي يكرمه المهرجان، وكانت دولة السودان ضيف الشرف في الدورة العاشرة.