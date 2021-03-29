شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود يكشف تفاصيل شخصيته فى "النمر" وسبب تلقيبه بالحكمدار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد عبد الله محمود، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "النمر" في لقائه في برنامج "its show time" المذاع على قناة Cbc، شخصية النمر هي الحدوتة اللى بيدور عنه القصة كلها ولكن الدراما متنفعش تبقى على شخص واحد وكل شخصية ولها دور عشان خاطر القصة تبقى كاملة.

وأضاف أحمد عبد الله محمود، أنا بعمل شخصية اسمها "عامر العقاد" وهو شخص يطلقون عليه اسم الحكمدار وده نسبة لسيطرته وأنه بيكون موجود في الحارة الشعبية وعارف كل الناس ويتدخل في كل القصص والحواديث وبيحل المشاكل.

وتابع أحمد عبد الله محمود، المسلسل طبعا في عصابة، والنمر هو عبارة عن نوع من أنواع الحق وفى ناس بتساعده وفى ناس بتمنعه ناس بتقف معاه وناس بتقف ضده، والقصة كلها حلوة جدا وهتعجب المشاهدين لأننا كمصريين بنحب الاثارة واننا نسأل ايه اللى هيحصل بعد كده.

وأشار الفنان أحمد عبد الله محمود، إلى أن محمد امام عامل دور جديد ومختلف جدا في مسلسل "النمر"، والفنان محمد رياض عامل دور شرير، والمسلسل أغلب مشاهده أكشن كتير وعامل زى أكننا بنعمل سينما بالظبط.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.