شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب هتخليك مبسوط بعد مشاهدة فيلم Tom and Jerry.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ طرح تريللر فيلم الـ Live Action الجديد Tom and Jerry، وكشف عشاق القصة الكلاسيكية عن تشوقهم لمشاهدة الفيلم، واسترجاع ذكريات الطفولة من جديد والحقيقة أن الفيلم يستحق المشاهدة بالفعل، لذلك نرصد 10 أسباب " هتخليك مبسوط بعد مشاهدة فيلم Tom and Jerry".

1-منذ بداية اللقطات الأولي من الفيلم يشعر المشاهد بالعودة للماضي علي الأقل 25 عام من عمره عندما كان توم ان جيري حلقات الرسوم المتحركة المفضلة للأطفال.

2- وجود نفس المغامرات والعراك المعتاد بين القط توم والفأر جيري لكن بصورة أفضل وجرفيك اعلي جذاب وممتع.

3- الخلط بين شخصيات الرسوم المتحركة وأبطال الفيلم ذاد من الإثارة والتشويق وحبكة القصة بدلا من استرجاع عرض نفس المغامرات بنفس السياق دون تجديد.

4- إعادة عرض الخلافات الكوميدية بين توم وجيري في سياق قصة جديدة اثبت عدم فقرة فكرة عمل فيلم Tom and Jerry.

5- ظهور شخصيات كرتونية غير توم وجيري مثل كلب الحراسة الضخم وقطط الشارع ربط المشاهد بالفيلم أكثر، ووثق فكرة مشاهدة فيلم محبب لكن بأحداث جديدة.

6- قصة الفيلم بشكل عام، قصة خفيفة الظل وممتعه تجذب المشاهد منذ اللحظة الأولي وحتي النهاية، وبالفعل لا يحتوي علي لحظة ملل واحدة.

7- الفيلم مناسب للعائلة بأكملها صغار كبار سيحبون مشاهدة.

8-طرح فيلم عائلي كوميدي يحمل جزء من ذكريات الماضي في هذا التوقيت بظل انشار فيروس كورونا كان صفقة ناجحة.

9- اداء ابطال الفيلم خفيف ومتماشي مع وجود Tom and Jerry.

10- الألوان وعوامل الإبهار كانت موفقة للغاية لعمل فيلم ناجح وممتع.

وفيلم الـ Live Action الجديد Tom and Jerry وصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة، ويتم تحريك الشخصيات في الفيلم بأساليب مشابهة للعرض التليفزيوني الأصلي، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

تلعب الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجرها فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد القط توم للمساعدة فى إزاحة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتي توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفق موقع "فرايتي".

وتعتبر أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار، وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.

يذكر أن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيرى"، الأمريكى جين ديتش، العام الماضى 2020، فى العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عامًا.