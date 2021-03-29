"موعود بالبلطجية والحوادث".. الإعتداء على الفنان ياسر فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان ياسر فرج، عن تعرضه للإعتداء من قبل بعض البلطجية دون توضيح أي تفاصيل عن الحادث.

وكتب فرج، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا بقيت حاسس إني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته .. موعود بالبلطجية والحوادث .. الحمد لله إنها جت على قد كدة".

وكان الفنان ياسر فرج، قد تعرض من قبل لحادث سرقة، حيث هاجمه مجموعة من اللصوص في منطقة المقطم، واستولوا بالإكراه على سيارته وهواتفه المحمولة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر فرج، حكاية "أيامنا الحلوة" ثالث حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وهي بطولة هيدي كرم، ياسر فرج، محسن محيي الدين، منى عبد الغني، كريم الحسيني، عمر عبد العزيز، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج إيمان الحداد.