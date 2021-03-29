بالصور... المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيمت مساء أمس فعاليات نادى سينما بورسعيد الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي

بالتعاون مع محافظة بورسعيد.

وخلال الفعاليات أقيمت محاضرة عن مبادئ صناعة الفيلم التسجيلي والروائي القصير، و عقب المحاضرة تم عرض مجموعة من الأفلام عن محافظة بورسعيد وهي الفيلم الروائي "عجوز بالعشرين" إخراج أحمد إسماعيل، والفيلم التسجيلي"صائد البط" للمخرج معتز الدهشان، والفيلم الروائي القصير "الميعاد" إخراج أشرف الشناوي، إضافة إلي فيلم "كلمة" للمخرج معتز الدهشان.

وعقب عروض الأفلام أقيمت ندوة لمناقشة الأفلام مع الجمهور و قام بإدارتها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

جدير بالذكر أن نادي سينما بورسعيد، يشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.