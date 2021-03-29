خاص| فردوس عبدالحميد تكشف تفاصيل شخصيتها في "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تشارك الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، في دراما رمضان المقبل بمسلسل واحد فقط وهو "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته أحمد السقا وأمير كرارة.

وقالت "فردوس" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يتبقي لها يوم واحد فقط للإنتهاء من تصوير جميع مشاهدها بالمسلسل، موضحة أنه مشهد خارجي سيتم تصويره يوم الثلاثاء المقبل بمنطقة المريوطية.

وكشفت أنها تجسد بالعمل شخصية "نجاة" وهي سيدة لديها ابن ضابط شرطة

وأوضحت أن الشخصية التي تقدمها بالعمل تطلبت منها تحضيرات معينة، نظرًا لكونها شخصية صعيدية، وتابعت "كنا بنحط مكياج غامق أوي، وطريقة اللهجة نفسها لها مواصفات معينة".

وأضافت، أن مسلسل "نسل الأغراب" تجربة مهمة ومختلفة عليها عن شخصيتها التي قدمتها من قبل في مسلسل "الأسطورة".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، وهو من إخراج وتأليف محمد سامي.