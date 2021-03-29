الأحد..ليلة غنائية لعبد الحليم حافظ في الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل مسرح سيد درويش بدار أوبرا إسكندرية، أمسية غنائية مميزة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك ضمن حفلات ربيع 2021.

يقام الحفل يوم الأحد القادم الموافق 4 إبريل، في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

سيقام الحفل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعي، وتوفير وسائل التعقيم وقياس الحرارة في أركان الحفل للحفاظ على سلامة الحضور.

وفي نفس السياق الاحتفالي، يقام

حفل غنائي للعندليب على مسرح الجمهورية، وذلك احتفالاً بذكرى وفاته التي تصادف يوم الثلاثاء 30 مارس، وتم نفاذ تذاكر الحفل بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها للبيع.

إضافة إلى حفله على مسرح قصر البارون بتقنية "هولوجرام"، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 2 إبريل.

تتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور العندليب على المسرح بشكل متعدد

الأبعاد، يعطي صورة متحركة طبيعية لها، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتعطي المشاهد شعور مرئي ومسموع لاستعادة ظهوره على المسرح.

يتم استخدام "هولوجرام" للمرة الأولى للعندليب في مصر، حيث تم استخدامها سابقاً لكوكب الشرق أم كلثوم في قصر عابدين، وشهد الحفل

حضور كامل العدد، الذي تضمن باقة غنائية تاريخية لأم كلثوم من خلال التقنية التي تم تقديمها مع إمكانيات تكنولوجية متقدمة من حيث الديكور والمسرح والإضاءة.

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