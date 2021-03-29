شريف منير يسترجع ذكريات أول أفلامه السينمائية (صورة)

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الفنان شريف منير، صورة قديمة من أولى أفلامه السينمائية "الاحتياط واجب"، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علق منير على الصورة، قائلاً:"من ألبوم الذكريات .. من فيلم " الإحتياط واجب"

مع أحمد زكي و مديحه كامل .

في الصورة : علاء عوض .. وائل نور الله يرحمه .. عبدالله محمود الله يرحمه .. محسن محي الدين .. سامح السيد .. أول فيلم أعمله .

يذكر ان شريف منير يشارك في فيلم "السرب"، المنتظر عرضه خلال الصيف السينمائي القادم، والذي

ملم يتم الانتهاء من تصويره إلى الآن.

شارك منير في رمضان الماضي، في مسلسل "ونحب تاني ليه" بجانب "ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، ليلى عز العرب، إيمان السيد"، من تالأيف عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري.

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