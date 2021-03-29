فيديو..أغنية "حتة تانية" لـ روبي تسجل أكثر من 7 مليون مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - حققت روبي، بأغنية "حتة تانية"، أكثر من 7 مليون مشاهدة، وذلك في مايقرب من أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وتقول كلماتها"جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف

الحلاوة جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة أصل الافندي ده في حته تانية عندي مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة أصل الافندي ده في حته تانيه عندي مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة مين ده اللي ساوي بينه وبين الناس ده ماس وهما نحاس حساس وروحه حلوة زي غنوة رقصة هوبا".

تتضمن الأغنية أحدث ألبومات روبي بعد غياب أكثر من 15 سنة عن عالم الغناء، حيث طرحت أغنية "واحدة جديدة، أنا لوزعلانة"، وحققتا نسبة مشاهدة عالية عبر "]وتيوب"، وعدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة.

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