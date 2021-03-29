فيديو..أحمد بتشان يسجل أكثر من 5 مليون و 700 ألف مشاهدة بـ "أيام وفاتوا"

ياسر رشاد - القاهرة - حصد الفنان أحمد باتشان، بأغنيته الجديدة "أيام وفاتوا"، أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة، وذلك في مايقرب من اسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: هشام صادق ألحان وتوزيع : محمد شفيق ، وتقول كلماتها"أيام و فاتوا و خسارة صعب أحكيلكوا شوفت انا فيها ايه أيام ما عدتش بسهوله مين ذكرياته مافيهاش حاجات توجع و ناس داست عليه كل قلب و

فيه اللي فيه هنعمل إيه طابور واقفين بنتعلم ف مش زعلان أنا بس الصدمة خضتني في مين فالدنيا عاش من غير ما يتألم و إيه يعني إن مره مشاعري ضلِّتني في حاجات كتيره كان يجرى إيه لو كنا عادي ما شوفناهاش يا ريته كان بس بإيدينا".

يذكر أن بتشان قد طرح مؤخراً أغنية "ياروحي"،

بمناسبة عيد لحب، وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"اه ياروحي .. لا قلبي وروحي مش روحي وبس اه ياروحي .. لا قلبي وروحي مش روحي وبس خد عيني .. خدني بأحلامي بالعمر الباقي في أيامي و كفاية اشوفك قدامي و انا عيني في عنيك لو تطلب نجمه هجبهالك من حضن الليل هعملك كل الل في بالك و ده رد جميل للحب اللي انت اديتهو لي وقوفك جانبي".

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