ياسمين عبد العزيز تروّج لبرومو مسلسلها "اللي مالوش كبير"

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها، برومو مسلسلها الرمضاني الجديد"اللي مالوش كبير"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت ياسمين مقاطع من البرومو عبر خاصية "ستوري"، وذلك قبل أيام قليلة من بدء عرضه في الماراثون الدرامي لرمضان 2021.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف

عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين.

يذكر ا ياسمين قد شاركت في رمضان الماض، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، بمشاركة الفنان شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمي، ليلى عز العرب، إيمان السيد، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج :مصطفى فكري، وحقق نسبة مشاهدة عالية طوال أيام عرضه.

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