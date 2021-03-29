قبل حفله بالقاهرة..تامر عاشور في الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان تامر عاشور، جمهوره، بصوره له من إمام إحدى الشواطىء بمدينة الإسكندرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

رحب جمهور عاشور من الإسكندرية، بتواجده هناك، وذلك عبر تعليقاتهم على الصورة.

يستعد عاشور لحلفله الغنائي على مسرح المنارة، بمشاركة الفنان رامي جمال، وذلك ضمن احتفالات الربيع المقامة هناك، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 2 أبريل.

يذكر أن آخر إصدارات عاشور الغنائية كانت من خلال كليب "بقول عادي"، الذي حقق أكثر من 6مليون مشاهدة خلال مايقرب من اسبوعين من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات : احمد ابراهيم ألحان : سامح جلال توزيع : فهد، وتقول كلماتها"بقول عادي أنا المرة دي مش فارق معايا

رجوع أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة بقول عادي لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة ومهما ببان کویس أو طبيعي وبعده ريحني مجرد سيرته ما بتيجي قصادي الشوق بيفضحني وباخد بعضي وأمشي وأبص بلاقيني مشيت في طريق بقولك فيه بتوحشني".

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