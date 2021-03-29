في لقاء نادر..العوضي يجتمع بـ يوسف الشريف وياسر جلال (صورة)

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة جمعته بالفنان ياسر جلال، والفنان يوسف الشريف، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

يقدم الثلاثي المتواجد في الصورة، أبرز أعمال دراما رمضان لعام 2021، حيث يقدم العوضي مسلسل"اللي مالوش كبير"، بينما جلال بطل لمسلسل "ضل راجل"، ويأتي الشريف بمسلسله "كوفيد 25".

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين.

يذكر أن الفنان العوضي، كان

قد شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وقدم شخصية الإرهابى هشام عشماوى، وشارك في بطولته كل من محمد امام، محمد رجب، صلاح عبد الله، حازم سمير، عمرو سعد، آسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، تأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى.

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