فيديو..هيثم شاكر يتخطى الربع مليون مشاهدة بأغنية "كل الأعذار كذابة"

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان هيثم شاكر بأغنيته الجديدة "كل الأعذار كذابة"، أكثر من 350 ألف مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات:هاني سارو، ألحان:أحمد زعيم، وتقول كلماتها"كل الاعذار كدابة بس احنا اللي بنتغابي آه ياعيني علينا غلابة وبنصدق ياحول الله حاجة مش محتاجة نباهة لا هو لغز ده ولا هي متاهة اللي يحب بيتباهي بحبيبه ويفضل وياه يعني اللي يغيب ويسيب يبقي ماحبش من الاول لا مافيش في الدنيا حبيب فجأة لحده

بيتحول كل الحكايات متعادة وياريتنا خدنا إفادة مش عارفين ليه نتفادي إننا نتهان أو نتساب جايين بخسارة علينا بنشوف اللي بيأذينا ونروحله إحنا برجلينا ونصدق ليه الكداب".

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يذكر ان آخر الإصدارات الغنائية لـ هيثم، كانت من خلال أغنية "كنت غلطة"، مع الفنان هيثم نبيل، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:سارة سعيد، ألحان:هيثم نبيل، توزيع:حسين النجار، وتقول كلماتها"كتبتلى بداية اجمل من اللى وياك عشتها ياللى عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها عوضتنى الدنيا بعدك ياللى بعدك كان بدايتى حتى احلامى اللى ضايعه معاك خلاص رتبتها

بعترفلك كنت غلطة وحكايتنا خلاص ناسيهم مش هكمل عمرى بندم لا هكمل ناس شاريهم جاى بتندم ع اللى كان لك كان معاك بإيديك خسرته مش هخون انا يوم عيون بقوا دنيتى وبخاف عليهم فوقت منك رغم انك كنت حلم قديم ونولته مش هصدق قلب غير لوكنت يوم فعلا عاشرته".

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