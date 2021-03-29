في أسبوع..ماجد المهندس يقترب من الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية "كيفك"

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب الفنان ماجد المهندس، بأغنيته الجديدة "كيفك"، من حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

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قدّم المهندس الأغنية باللهجة اللبنانية، من كلمات: سمر هنيدي، ألحان: محمود الخيامي، توزيع: روكيت، تقول كلماتها: كيفك.. حبيت سلم عليك كيف صارو عينيك بعدن عم يدمعو كيفك.. شو صاير بحالك عم بخطر عبالك وجهي بتتذكرو أنا يلي كنت حدك بعملك شو مابدك بس الهيئة انته نسيت أنا

يلي كنت تموت لو ثانيه في بعدي تفوت بس الهيئة انته قسيت كيفك".

يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لماجد كانت من خلال أغنية "واهيامه"، التي حققت أكثر من 14 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، تقول كلماتها": آهيامه.. قلبي اللي من هـَوى هام في حبّك وجاب المستحيل عاقد النـيـّه صدوقٍ لك نِـوى وإلهوى غيرك فلا عمره يميـل يافديت

اللي البشر بعده سوى وْكنِّ عيني ما ترى غيره خليـل وْ لَنَّ ذوقي غير وْفوق المستوى"

إضافة إلى أغنية "هتان"، التي سجلت أكثر من 33 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، ويقول مطلعها الليالي برد وأشواقي هبوب ‎والشتا يذبح وأشوفك بأوله ‎يا غناة الروح ما غيرك ينوب ‎والتعب راحة معك وأستسهله ‎الليالي برد وأشواقي هبوب ‎والشتا يذبح وأشوفك بأوله ‎يا غناة الروح ما غيرك ينوب ‎والتعب راحة معك واستسهله ‎وأنت في صدري مقدر ومحسوب".

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