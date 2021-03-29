أحمد السعدني يحتفل بـ 5 ملايين متابع على انستجرام

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان أحمد السعدني عن سعادته الشديدة ، بعد وصول عدد متابعيها على موقع الصور “انستجرام”، إلى 5 ملايين متابع، موجهًا لجمهوره رسالة شكر وامتنان لدعمهم الدائم له.

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وكتب السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات

القصيرة “انستجرام”، وقال: "5 مليون متابع حقيقي مش مضروبين حب واهتمام مستهلوش الحقيقة ربنا يديم المحبة شكراً جداً".

وسبق وأثار أحمد السعدني، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد حديثه عن احتمالية انسحابه من مسلسل “كله بالحب” بطولة الفنانة

زينة، والمقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021، بعد ظهور أعراض برد شديدة عليه خلال الأيام الأخيرة.

مسلسل "كله بالحب" بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.

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