شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من بروفات حفل ماجدة الرومى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى، بروفات حفلها الغنائى بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، المقرر إحيائه يوم الجمعة الموافق 2 من شهر أبريل المقبل فى مصر، حيث شهدت البروفة تجهيز بعض الأغانى التى ستقوم بتقديمها ماجدة الرومى لجمهورها.

وكانت الفنانة ماجدة الرومى قد علقت فى وقت سابق على بوستر حفلها بمصر من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بقولها: "ويتجدد اللقاء" حيث يعد هذا الحفل أولى الحفلات التى تحييها ماجدة الرومى فى 2021.

ويعد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني الأوركسترا العربى الأول من نوعه الذى يضم أمهر العازفين الموسيقيين فى مجال الموسيقى الشرقية الممتزجة مع الموسيقى الكلاسيكية أو الغربية.

ماجدة الرومى تأثرت بكبار الموسقيين العرب أمثال محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان، وقد لاحظ رايموند صدفى ابن عمها أنها تملك صوتا استثنائيا، وبعد أن اتجهت نحو برنامج استديو الفن البرنامج الأكثر شهرة فى لبنان وذلك بمساعدة ابن عمها، أذهلت لجنة التحكيم بأدائها المتميز لأغنية المطربة ليلى مراد "أنا قلبي دليلي" فمنحتها المركز الأول وبكل تفوق.

ولفتت ماجدة الرومي نظر المخرج المصري الراحل يوسف شاهين فقدمها رغم صغر سنها في فيلمها الوحيد حتى الآن (عودة الابن الضال) الذي حقق آنذاك نجاحاُ ملحوظاً وحصلت على شهادة البكالوريوس فى الأدب العربي من الجامعة اللبنانية لتحقق شرط والدها.

وغنت ماجدة للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفي أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي وأطلق عليها عدة ألقاب منها "ملاك الطرب العربي" و"مطربة المثقفين" للدلالة على تميُّز صوتها ورقيّ فنها.

بروفة ماجدة الرومى جانب من بروفة بروفة ماجدة الرومى أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى

ماجدة الرومى أثناء البروفة