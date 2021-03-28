شكرا لقرائتكم فيديو.. ليلى علوي تعود للدراما بعد غياب 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد غياب 5 سنوات، تطل الفنانة ليلى علوي على جمهورها بحكاية "ست الهوانم" خلال مسلسل "زي القمر" الذي يعرض حالياً خارج السباق الرمضاني.

إلى ذلك، انتهت ليلى علوي من تصوير دورها وشاركت جمهورها بفيديو من كواليس تصوير آخر مشاهد في الحكاية، عبر حسابها على إنستغرام، وظهرت في نهاية الفيديو بملابس الشخصية التي تقوم بها في المسلسل ترتدي جلبابا أسود وحجابا.

ولاقى عرض الحكاية الأولى من نفس المسلسل بعنوان "حتة مني" من بطولة الفنانة إلهام شاهين نجاحاً كبيراً مع عرضها قبل أيام.

ويقوم مسلسل "زي القمر" على فكرة الحكايات المنفصلة، حيث تكون كل حكاية من بطولة عدد من الفنانين بعنوان منفصل وتفاصيل مختلفة عن باقي الحكايات و تعرض كل حكاية على 5 حلقات.

كما لاقى هذا النوع من الدراما نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي، وانتشرت مسلسلات تعتمد على الحكايات المنفصلة بنفس الطريقة في الآونة الأخيرة، و التي اعتبرها البعض عنصراً جاذباً للجماهير في عصر المنصات الإلكترونية العالمية والتنوع الفني العالمي المعروض على المشاهد العربي.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي التلفزيونية كان مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016، وشاركها بطولته الفنان خالد الصاوي.