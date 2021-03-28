شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يغادر القاهرة ويجهز لحفل مهرجان الموسيقى التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر صباح اليوم الأحد القاهرة نجم الغناء التونسى صابر الرباعى بعد زيارة سريعة لمصر شارك فيها بالتصوير في بعض البرامج التليفزيونية عائداً إلى تونس وفى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” قال النجم التونسى، إنه بصدد تسجيل بعض الاغانى الجديدة التي سيضمها لألبومه الجديدة، وأنه بالفعل قام بالاجتماع مع أكثر من شاعر وملحن مصري لاختيار بعض الاغانى الجديدة منهم، مشيرا إلى أنه سوف يشارك يوم 30 مارس الجارى في حفل كبير بتونس على هامش مهرجان الموسيقى التونسى.

وكانت أخر حفلات صابر الرباعى بالقاهرة من خلال الدورة الـ39 من مهرجان الموسيقى العربية الذى أقيمت فعالياته بدار الأوبرا المصرية وقال النجم صابر الرباعى، لـ"الخليج 365"، إنه استمتع بحفلته الأخيرة بدار الأوبرا، وأنه لم يتوقع هذا الإقبال الجماهيرى الكبير في حفلته وسط ظروف فيروس كورونا اللعين، موضحا أنه يعد الجمهور خلال الفترة المقبلة بمفاجآت كثيرة منها التواجد في المناسبات والحفلات المصرية بشكل دائم.

وحرص صابر الرباعى على توجيه الشكر من خلال ”الخليج 365” لوزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم التى حضرت حفلته الأخيرة التى أقيمت بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أيضا أن النجم التونسى صابر الرباعى قد احتفل بعيد ميلاده في النصف الأول من الشهر الجارى.

ولد صابر الرباعى في مدينة صفاقس بتونس، وترجع موهبته الفنية بعد تعلمه الغناء من والدته كما تعلم العزف على العود من والده، وبعدما أتقن الغناء من خلال بعض التجارب ، شارك بعدها ببرنامج نادي المواهب وغنى أغنية تونسية بعنوان خليك "آه يا ليل" وحصل على المركز الأول، وقرر دراسة الموسيقى لينمي موهبته، فدرس في المعهد العالي للفنون في تونس سبعة سنوات اختصاص عود بجانب إجادته لآلة الكمان .

وسافر الرباعى إلى مصر ودخل امتحان الإذاعة المصرية وكانت اللجنة تتكون من ملحنين أمثال، حلمي بكر و صلاح الشرنوبي و سيد مكاوي وكان يغني وهو مغمض العينين وعندما انتهى وفتح عينيه وجد الجميع يصفق ويبكي.

كما حصل صابر على العديد من الجوائز أهمها، الميكرفون الذهبي 1997 عن أغنية صرخة، جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 عن ألبوم أتحدى العالم، جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2006 عن ألبوم أجمل نساء الدنيا ، جائزة أفضل مطرب عربي في الموريكس دور 2012 عن البوم صابر 2011، جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان بياف 2015.