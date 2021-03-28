شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تحتفل بـ"مقلوبة حياتى" بتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المطربة الشابة شذى ضيفة في حلقة خاصة بتليفزيون ”الخليج 365”، حيث احتفلت بأغنيتها الجديدة "مقلوبة حياتى" وكشفت في لقائها عن كواليس اختيار الأغنية ومشاريعها الغنائية المقبلة، كما كشفت أيضا عن جوانب خاصة في حياتها الشخصية وموصفات شريك حياتها وسوف تعرض الحلقة على منصات "الخليج 365 " فى الساعات المقبلة.



شذى

يذكر أن المطربة شذى قد طرحت منذ أيام قليلة أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مقلوبة حياتي"، عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد الجندي وألحان مدين ومن توزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح .

وتصدرت المطربة شذى، تريند تويتر، بعد إطلاقها البوستر التشويقي لأغنيتها الجديدة "مقلوبة حياتي"، وظهرت شذى خلال البوستر الجديد الذي شاركته مع جمهورها للترويج لأغنيتها الجديدة بإطلالة مميزة باللون الأبيض.

وطرحت المطربة شذى منذ فترة أغنية "أجمل أوقات" والتى سجلتها خصيصًا بمناسبة عيد الحب قبل الماضى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، وهى من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.