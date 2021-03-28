فيديو| كارول سماحة تمارس التمارين الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت كارول في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية في أحد الشوارع، وعلقت :"نشاط يوم ستوديو، يوم رياضة".

ومن ناحية أخرى طرحت كارول كليب "بقالي كتير" مع الفنان هاني شاكر، إذ دمجت المخرجة بتول عرفة قصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، وللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر.

كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات إيهاب أبو زيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.