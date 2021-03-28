"نقص أكسجين وبكتيريا بالدم".. نقل الفنانة إنتصار الشراح للعناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الاعلامية الكويتية مي العيدان، نقل الفنانة الكويتية الكبيرة إنتصار الشراح إلى العناية المركزة، عقب إصابتها بأزمة صحية نتيجة نقص بالأكسجين وبكتيريا الدم.

ونشرت العيدان، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دعواتكم للفنانة الكبيرة إنتصارالشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم".

وأضافت: "دعواتكم يا جماعة الخير، فلا يرد القضاء سوى الدعاء.. اللهم أشفها وعافها وأجرها وأرجعها لأهلها وأولادها ومحبيها بكامل عافيتها".

وكانت الفنانة إنتصار الشراح، قد تعرضت لأزمة صحية في نوفمبر 2020 ودخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري، بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة في الأمعاء.

يذكر أن، إنتصار الشراح، كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وكانت الوحيدة بين ممثلات جيلها التي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائي مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: مع الأنغام، خذ وخل، كوكتيل، عش الزوجية، فضائيات، وغيرها.