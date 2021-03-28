لطيفة تُعلن وفاة والدة مديرة أعمالها: "راحت البسمة والفرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة لطيفة، عن وفاة والدة مديرة أعمالها دوريس موريس إسكندر.

ونشرت لطيفة، صورة الراحلة، عبر حسابها إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنا اليوم فقدت أغلى إنسانة عندي والدة دوريس.. حبيبة قلبي، السيدة ليلة أو لولا زي ما بنحب كلنا نسميها وحرم الأستاذ المرحوم موريس إسكندر".

وأضافت: "راحت البسمة والفرحة والحضن الدافي.. كلمتيني امبارح يا لولا وما كنتش عارفة إنك بتودعيني.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا أنا ودوريس وموريس على فراقك، لكن أنا بالنسبة لي، والله العظيم انتي مامتيش ومش حتموتي طول ما أنا عايشة.. بحبك وحأفضل أحبك طول عمري وحأفضل أصلي لك وأغنيلك دايمًا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة، أغنية "الليل ليل" التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ياسين الحمزاوي ومن ألحان أمين القلسي.