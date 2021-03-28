كارين رزق الله: "أنا مع العلاقة غير الشرعية قبل الزواج"..(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثارت الفنانة اللبنانية كارين رزق الله، حالة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة حول تضامنها مع العلاقة غير الشرعية قبل الزواج

وقالت كارين، ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامي رودولف هلال، إنها لا تمانع الجنس قبل الزواج وسوف تُعطي لإبنتها حرية اختيار الحياة التي تريدها عندما تبلغ السن القانوني: "عندما تبلغ ابنتي الـ 18 ستكون لها الحرية لكي تعيش الحياة التي تريدها وتختار التجارب التي ترغب أن تمر بها"، مؤكدة أنها تحترم رأيها والأهم بالنسبة لها أن تكون بصحة جيدة ولا يصيبها مكروه.

وتابعت: "لم أندم يوماً على إنجابي لإبنتي نادية ونايا، لأنهما كل حياتي، وهما أكبر إنجاز قمت به في حياتي وأخاف عليهما كثيرًا".

وأضافت: "بناتي من صغرهم وأنا بقولهم وبعلمهم .. (بحياتكم ما تفكروا أبدًا الناس بتقول إيه عنكم)، لأنك لو ظليت تعيش حياتك قديس..راح يحكوا عليك الناس".

جدير بالذكر أن كارين رزق الله تنتظر عرض مسلسل "350 جرام" من بطولة عابد فهد وسلوم حداد وتأليف ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي.