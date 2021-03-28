فن ومشاهير

"مات والدها أمام عينيها".. دينا الشربيني تكشف تفاصيل شخصيتها في "قصر النيل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن تفاصيل شخصية "كاميليا" التي تقدمها بمسلسل"قصر النيل" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .

وقالت الشربيني، ببرنامج ET بالعربي، إن "كاميليا" لديها الكثير من المشاكل منذ صغرها، وتوفي والدها أمام عينيها، ولم تكن أمها موجودة من البداية، وعاشت مع خالتها، وهي من النوع الذي يعود لينتقم ولا يسكت، وعكس شخصيتها تماما.

وعن المشاهد التي تبكي فيها بالمسلسل، أضافت دينا الشربيني: "يمكن مشهد أو اثنين الشخصية محتاجة ده فيهم.. مش عاملين لي عياط السنة دي، وقالوا لي ريحي كفاية المسلسلات الّلي عيطتي فيها قبل كدة".

مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.

امير السيد

امير السيد

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