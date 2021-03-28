"أصدقاء أصبحوا عائلة".. دينا الشربيني بصحبة صبا مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها، صورا تجمعها بالفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت "دينا" على الصور قائلة: "هناك أصدقاء وهناك عائلة، ثم هناك أصدقاء أصبحوا عائلة".

وتخوض الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "قصر النيل" بطولة ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.

بينما تشارك الفنانة صبا مبارك ببطولة مسلسل "الملك" مع النجم عمرو يوسف، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.