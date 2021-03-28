بالصورة: إجابتك تنبئ بمستوى إبداعك … بطة أم أرنب؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 10:22 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 10:51 مساءً

بعد مرور 100 عام على رسمها للمرة الأولى، أحدثت صورة (البطة-الأرنب) ردود فعل كبيرة وواسعة النطاق عقب مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما تراه، ومدى سرعتك في رؤيته، قد يسهم في تحديد سرعة عمل دماغك ومدى معدل الابتكار لديك أيضا، وفق ما نشرت الـ”إندبندنت” على موقعها الإلكتروني مؤخرا.

استخدم عالم النفس الأمريكي، جوزيف جاسترو، رسم (البطة-الأرنب) للمرة الأولى في عام 1899، من أجل إثبات أن الإدراك هو نشاط عقلي وليس فقط عبارة عما يراه المرء.

وارتكز بحث جاسترو على مدى سرعة المرء في رؤية الحيوان الثاني ومدى سرعة قدرة المشاركين على تغيير نظرتهم لهذا الرسم والانتقال سريعاً بين الحيوان والآخر.

وتبين الدراسة أنه كلما كان المرء سريعاً في القيام بذلك، كان دماغه أسرع في العمل وبالتالي تتزايد درجة الإبداع لديه. وفقا للـ “إندبندنت”.

ويبدو أن نتيجة الاختبار تتغير في أوقات مختلفة خلال العام. ففي فترة أبريل/نيسان على سبيل المثل، يميل الأشخاص أكثر إلى رؤية أرنب أولا ولكن في أكتوبر/ تشرين الأول تصبح رؤية بطة أكثر شيوعا.

​تجدر الإشارة إلى أن الصور نُشرت للمرة الأولى بطريقة مجهولة في مجلة ألمانية اسمها “فليجاند بلاتر”.