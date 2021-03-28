شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يستعد لانطلاق دورته السابعة فى 3 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد القائمون على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بدورة 2021، المقرر إقامته من 3 أبريل المقبل وحتى يوم 8 من نفس الشهر.

وطرحت الصفحة الرسمية للمهرجان مؤخرا الملصق الرسمى للدورة السابعة، وهو فكرة أسماء خالد، وتصميمه لسلمى أسامة، وتدور فكرته حول الإله الخارق " هرقل " الأشهر فى تاريخ الإغريق ، حيث الآثار والأصول الإغريقية والرومانية القابعة فى أعماق منطقة أبو قير ومدينة هرقليون نسبة إلى الإله هرقل.



بوستر المهرجان

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال أيام عن تفاصيل برنامج أفلامه وأسماء لجان تحكيمه، وغيرها من الفعاليات المنتظرة، بعد أن أضاف هذا العام مسابقة لأفلام التحريك لأول مرة بمشاركة تسع أفلام تعرض جميعها لأول مرة فى مصر ، فى وجود أكثر من عرض عالمى أول ، كما يستمر فى دعم مسابقة خاصة للطلبة تعرض 8 أفلام لأول مرة فى مصر.

يذكر أن "هيباتيا" هى الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم بالدورة الماضية الفنانة سلوى محمد على والفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، وذلك تقديرا لمشوارهما الحافل.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان ، و يهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، و تبادل الثقافات العربية.