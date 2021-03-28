شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام لجمهوره من كواليس "النمر": مش بنام علشان أقدم لكم حاجة تليق بيكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الفنان محمد إمام رسالة إلى جمهوره في الوقت الذي ينشغل فيه بتصوير مشاهده بمسلسل النمر، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2021، حيث نشر صورته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "أنا فعلاً مش بنام علشان أقدر أقدملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله المسلسل يعجبكم جدا".

وما إن نشر الفنان محمد إمام الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" حتى تفاعل معه متابعوه بصورة كبيرة ممن راهنوا على نجاح المسلسل أثناء عرضه الشهر القادم بموسم دراما رمضان.



محمد إمام

وكان محبو الفنان محمد إمام قد استقبلوت الفنان خلال كواليس مسلسل "النمر"، وذلك خلال آخر فيديو نشره محمد إمام عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث جاء فيه بأكثر من مشهد والجمهور يلتف حوله بكثرة، ويحرص على التقاط الصور التذكارية معه، كما حرصوا خلال الفيديو على الهتاف له بالنزول من أجل التصوير معه.

محمد إمام علق على الفيديو بكتابة: "الحمد لله، جمهور عظيم ومسئولية كبيرة، شكرا على كل الحب ده، إن شاء الله اللى جاى ما جاش زيه في التاريخ".