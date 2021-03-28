شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "بين السما والأرض" يجتمعون فى صورة جديدة من كواليس المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد كبير من نجوم مسلسل "بين السما والأرض" في صورة جديدة لهم في كواليس التصوير، وشاركت الفنانة نجلاء بدر الصورة التي ضمت بطل العمل النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل، ويسرا اللوزي وسوسن بدر، وعدد آخر من أبطال العمل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "ناس جميلة.. جمال من الداخل والخارج".



نجوم مسلسل بين السما والارض



نجلاء بدر

وكشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الرسمي لمسلسل "بين السما والأرض"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، للنجم هانى سلامة، حيث نشر الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل على حسابه بموقع "فيس بوك"، معلنا عن عرضه حصريا علن قناة ON وعلق: "بين السما والأرض عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ حصريا على أون وأون دراما.. رمضان 2021 إن شاء الله".

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، ومن بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

المسلسل مأخوذ عن قصة "بين السما والأرض" للكاتب نجيب محفوظ، وسبق أن تم تقديمها فى فيلم يحمل نفس الاسم، ومن بطولة كل من: هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.