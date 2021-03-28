شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يساند لاعبيه المفضلين في بطولة الفنون القتالية UFC.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو للاعبيه المفضلين الذين سيشاركون في بطولة الفنون القتالية UFC 260، المقامة حاليا في لاس فيغاس الأمريكية.

ونشر ذا روك، مقطع فيديو يظهر من خلاله لاعبيه المفضلين عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ليعلن عن مساندته لبعض اللاعبين.

وكانت قد ظهرت النجمة العالمية ميجان فوكس، بجوار صديقها مطرب الراب Machine Gun Kelly، في حدث بطولة UFC 260 للفنون القتالية التي تقام حالياً في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، والتقطت عدسات المصورين النجمة صاحبة الـ34 عاما، وهى تجلس بجوار صديقها في منطقة كبار الشخصيات في البطولة الشهيرة.

وعلى جانب آخر، كان ذا روك قد نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، منذ أيام، من إحدى مبارياته الشهيرة أمام المصارع كيم شامروك، والتي ظهر فيها ذا روك، وهو يعانى من إصابة خطيرة، حيث انغمر وجهه بالدماء من الإصابة الداخلية التي تعرض لها في المباراة.