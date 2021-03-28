بالصور: باريس هيلتون تشتري لكلبها حقيبة “هيرميس” بقيمة 5500 دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 57 دقيقة

انتقلت نجمة الواقع الأمريكية باريس هيلتون، إلى حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وشاركت هيلتون أحدث حقيبة اشترتها لكلبها الصغير (ديموند بيبي)، من العلامة التجارية الفاخرة “ Hermès “ بقيمة 5500 دولار.

وحرصت النجمة البالغة من العمر 39 عاما على تدليل كلبها الصغير، بحقيبة ذات جودة عالية باهظة الثمن، بعدما اشترت لنفسها حقيبة من نفس العلامة الفاخرة بقيمة 24500 دولار.

وقام العاملون في المتجر الفخم بلف الحقيبة الصغيرة في صندوق صغير برتقالي اللون.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُدلل فيها وريثة فنادق هيلتون حيواناتها الأليفة ببعض من مقتنيات الموضة الفاخرة، فقد ألبست كلبها في وقت سابق جاكيت Louis Vuitton zip-up من Zampa Couture، وهي علامة تجارية للملابس تصنع قطعا راقية للحيوانات.

وتُعرف باريس هيلتون بأنها من الشخصيات الاجتماعية البارزة في مجتمع هوليوود، كما أنها ترتدي دائما أكثر الملابس أناقة، وسرعان ما تصبح كل ملابس جديدة ترتديها قطعة مرغوبة للغاية.

كما قامت هيلتون ببناء قصر مستقل مخصص لكلابها فقط، مفروش بالكامل بالسجاد، ومكيف الهواء، وهو مناسب للعيش إلى حد كبير، وليس من المفاجئ أن تدلل كلابها بمقتنيات ثمينة، لكن سعر الحقيبة الجديدة كبير ومبالغ به للغاية، وفقا لمتابعي أخبار النجمة.