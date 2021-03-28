لتنظيف الأواني “التيفال” في دقائق … إليكم هذه الخطوات البسيطة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 6:59 مساءً

يتسبب البعض في خدش الأواني “التيفال” أثناء تنظيفها بطريقة غير مناسبة، وهو ما يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحة الإنسان.

وأوردت “بوابة أخبار اليوم” المصرية، مجموعة من الخطوات، قالت إنه يمكن اتباعها لتنظيف الأواني “التيفال” بأمان ودون التسبب في خدش سطحها.

البداية تكون بالتخلص من بقايا الطعام بعد الطهي، ثم استخدام ورق مطبخ ناعم ومسح سطح الأواني التيفال، ثم تركها دقائق حتى تبرد.

بعد ذلك يتم إحضار كوب ماء ونصف كوب من الخل الأبيض إضافة إلى ملعقة كبيرة “بيكينج باودر” وتقليب هذا الخليط حتى يصبح ممزوجا بصورة جيدة.

في الخطوة التالية يتم وضع هذا الخليط في الأواني التيفال وتركها لمدة 5 دقائق قبل أن تبدأ عملية تنظيفها بواسطة إسفنجة ناعمة.

وبعد إتمام هذه العملية يتم استخدام إسفنجة ناعمة وصابون لتنظيف هذه الأواني بسهولة قبل أن يتم تجفيفها بمنشفة المطبخ أو تركها حتى تتخلص من الماء.