"لا أحد" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ6.7 مليون دولار

والفيلم بطولة بيندكت كامبرباتش ورايتشل بروسنان وجيسي باكلي ومن إخراج دومينيك كوكي.

وتراجع الفيلم الدرامي (ذا كورير) من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلاً مليون دولار.

وتراجع فيلم الخيال العلمي (كيوس ووكينج) "سريان الفوضى" من المركز الثالث إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 1.2 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (رايا آند ذا لاست دراجون) "رايا والتنين الأخير" إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلاً إيرادات بلغت 3.5 مليون دولار.

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر فيلم الحركة والجريمة الجديد "لا أحد" (نو بدي) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققاً 6.7 مليون دولار.

امير السيد

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