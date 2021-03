شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان وترافيس باركر بنفس الـSTYLE خلال حضورهما "UFC 260" فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان قررت عدم الظهور بالاحتفاليات إلا بصحبة صديقها النجم العالمى ترافيس باركر و ذلك بعد شهر واحد من جعل علاقتهما رسمية على " إنستجرام ".

حضرت أمس كورتنى كاردشيان البالغة من العمر ( 41 عام ) مباراة فنون القتال " UFC 260 " التى أقيمت فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الامريكية و كان يجلس بجانبيها ترافيس باركر البالغ من العمر ( 45 عام ) .



كورتني و صديقها الجديد

وقد سجلت عدسات المصورين جلال جلوس الثنائى معا بينما كان يمسك باركر بيد كورتنى خلال تحدثهما.

وما لفت الأنظار أن الثنائى كورتنى كاردشيان و ترافيس باركر حرصا على ارتداء نفس " STYLE " ، فارتدى كل منهم " جاكيت " المصنوع من الجلد باللون الأسود و بنطلون بنفس اللون ، بينما كان المثير للجدل هو تخلى الثنائى عن ارتداء القناع الواقى اثناء جلوسهم فى المكان المغلق وهو ما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم .



كورتني و صديقها الجديد

يذكر أن كورتنى كاردشيان نجمة برنامج "keeping up with the kardashians " كشفت مؤخرا من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " عن عدد من صورها التى التقطتها خلال رحلتها مع أبنائها ، حيث ظهروا جميعا خلال الاستمتاع برياضة التزلج على الجليد التى تفضلها .