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كورتنى كاردشيان وترافيس باركر بنفس الـSTYLE خلال حضورهما "UFC 260" فى لاس فيجاس

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان قررت عدم الظهور بالاحتفاليات إلا بصحبة صديقها النجم العالمى ترافيس باركر و ذلك بعد شهر واحد من جعل علاقتهما رسمية على " إنستجرام ".

حضرت أمس كورتنى كاردشيان البالغة من العمر ( 41 عام ) مباراة فنون القتال " UFC 260 " التى أقيمت فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الامريكية و كان يجلس بجانبيها ترافيس باركر البالغ من العمر ( 45 عام ) .

كورتني و صديقها الجديد (1)
كورتني و صديقها الجديد 

وقد سجلت عدسات المصورين جلال جلوس الثنائى معا بينما كان يمسك باركر بيد كورتنى خلال تحدثهما.

وما لفت الأنظار أن الثنائى كورتنى كاردشيان و ترافيس باركر حرصا على ارتداء نفس " STYLE " ، فارتدى كل منهم " جاكيت " المصنوع من الجلد باللون الأسود  و بنطلون بنفس اللون ، بينما كان المثير للجدل هو تخلى الثنائى عن ارتداء القناع الواقى اثناء جلوسهم فى المكان المغلق وهو ما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس " COVID-19 " الذى يهدد العالم .

كورتني و صديقها الجديد (2)
كورتني و صديقها الجديد 

 

يذكر أن كورتنى كاردشيان نجمة برنامج "keeping up with the kardashians " كشفت مؤخرا من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " عن عدد من صورها التى التقطتها خلال رحلتها مع أبنائها ، حيث ظهروا جميعا خلال الاستمتاع برياضة التزلج على الجليد التى تفضلها .

ترافيس باركر
ترافيس باركر

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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