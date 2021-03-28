شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح ألبومه الجديد بعد موسم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم مصطفى كامل، طرح البومه الجديد بعد موسم العيد المقبل بعد عدة تأجيلات بسبب فيروس كورونا، حيث حاليا في مرحلة التحضيرات النهائية لاختيار الأغانى الذى يقوم بكتابة وتلحين معظمها، ويضم عدد من الأغانى المتنوعة كعادته في طرح البوماته الأخيرة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفنى كعادته فى تحقيق النجاح فى أعماله كما أكد فى تصرحات خاصة لـ"الخليج 365".

وحل مؤخرا مصطفى كامل ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وكشف خلال الحوار سر دوره فى حياة النجوم محمد فؤاد وبهاء سلطان وهانى شاكر.

وقال مصطفى كامل بدايتى الفنية كانت عام 88 فى مسرح الجامعة، لكن تعتبر البداية الحقيقية عام 90 عندما قدمت أغنية "أمشى" والتى أعادت الوتريات لمصر مرة أخرى، فكانت أولى خطواتى الفنية هى تحول لشكل الموسيقى فى مصر، وأنا أنتمى لفترة التسعينيات، وكان المناخ العام لهذه الفترة مناخ شريط الكاسيت والسي دى والبوستر وكل هذا المناخ تغير فى الوقت الحالى وأصبح المتحكم فى المقام الأول هى أدوات الديجيتال، وحتى تلك الأدوات أصبح فيها تزوير من حيث شراء مشاهدات أو غيره، فكل هذا ليس مناخنا، لذا فأنا أقدم المنتج الفنى للجمهور الذى يحبنى الذى يعلم جيدا أننى لم أشترى نجاحى يوما، فالعلاقة الوحيدة بين الفنان وجمهور هى المادة التى يقدمها له، فالمادة الإعلامية ستأتى من خلال أعمالى فقط.

وعن سؤاله عن سبب نجاح أغانى المهرجانات وانتشارها قال سأتحدث كمصطفى كامل صانع النجوم الذى أخذ بهاء سلطان فى بيته لمدة عام ونصف أفكر فقط هل أحلق له شاربه أم لا؟ أين أرسله لـ طارق عبد الله أم لـ نصر أم محسن جابر من سيصنعه، أما الآن فى أغانى المهرجانات إذا تحدثنا عن سبب انتشارها فعلينا أن نعود لأغانى زمان على سبيل المثال أغنية كداب مغرور للفنان محمد فؤاد، فكان الهدف من كتابة هذه الأغنية فى شريط "الحب الحقيقى" هو وجود أغنية "فريحى" وكان هدفنا أنا وناصر وفؤاد فى هذه الأغنية أن تكون هى الأغنية "الهيد"، لكن كان يحكمنا بعض المعاير وهى المصنفات الفنية التى تمنعنا من قول أى لفظ خارج، فكان هدفنا الأساسى عمل أغنية "تكسر الدنيا"، وكنا نأخذ الأغنية الهيد فى الديسكوهات كنوع من اختبار نجاحها، فالشىء السوقى دائما ناجح فالناس تحب الردىء والسىء ففى بداياتى كان هناك ألبوم لسحر حمدى وكان مبتذل جدا، لكن نجح نجاحا كبير فنحن نسير بمبدأ "المفضوح مرغوب"، وهذا أحد أسباب نجاح المهرجانات.

وتابع مصطفى كامل خلال حديثه قائلا: "من أسباب نجاح المهرجانات أيضا عدم وجود رادع لها، فمنذ خمس سنوات سٌئلت عن المهرجانات لأنها بدأت فى عهدى، وقلت لهم لن أستخرج لكم كارنيه للنقابة، وفى نفس الوقت لن أمنعك من الغناء، لكن فى نفس الوقت إذا شعرت أن المستوى تدنى "هقطع رقبتك"، وعندما سُئلت عن المهرجانات كانت إجابتى أنها نوع من أنواع الموسيقى "المهيبرة" الذى سعيت أنا ودياب ومنير وفؤاد فى يوم من الأيام ليكون لدينا الأغنية التى يجتمع عليها الناس لترقص، لكن مشكلتى فى الكلمة فلابد أن يخضعوا للمصنفات، وقال لا أستطيع أن أقدم هذه الكلمات وهذه النوعية، وتابع أنا مازلت موجود على الساحة وراضى بنسبة مشاهدة أغنية أنا نسيتك لأن هذه مشاهدات حقيقية ووصلت لـ2 مليون.