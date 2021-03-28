نجلاء بدر تنشر صورة جديدة من كواليس "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في رمضان 2021.

وظهرت نجلاء في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، رفقة بطل المسلسل الفنان أحمد السقا، والمخرج محمد سامي، في كواليس العمل.

مسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "لؤلؤ"، مع النجوم: مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.