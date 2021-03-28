بالصور| محمد سلام وسيد فؤاد يفتتحان معرض "سمراء النيل" بـ"لأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

يواصل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعاليات الدورة العاشرة من قلب القارة السمراء، ومن مدينة الاقصر ، واحتضن قصر الثقافة معرضا للصور الفوتوغرافية على شرف "سمراء النيل" الفنانة مديحة يسري، التي يهدي المهرجان دورته العاشرة لاسمها.

افتتح المعرض الفنان محمد سلام بمصاحبة رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وبمشاركة المخرج هشام فتحي، ومجموعة من النقاد والصحفيين وضيوف المهرجان، في ظل اتباع الاجراءات الاحترازية.

أشار فؤاد إلى ان فكرة إقامة معرض الفوتوغرافية تعد جزء هام من برنامج المهرجان في دوراته السابقة، وقد حرصت الادارة هذا العام على ان تطلق المعرض باسم الفنانة الكبيرة مديحة يسري، على ان يضم مجموعة من أفلام اسماء المكرمين في الدورة العاشرة.

ومن جانبه، أعرب الفنان محمد سلام عن سعادته بحضور المهرجان والمعرض، الذي اعاد طيف الزمن الجميل للفن السينمائي.

ضم المعرض مجموعة متنوعة من أفيشات الأفلام للفنانين سمير صبري ومحيي إسماعيل، بالإضافة إلى العديد من الصور الفوتوغرافية من أرشيف افلام سمراء النيل، كـ خطيب ماما ونهاية قصة وامير الانتقام، بجانب مجموعة صور مختارة للفنان الكبير محمود المليجي.