"شخلل عشان تعدي".. 10 معلومات عن محمد أبو حشيش في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان القدير محمد حشيش بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 28 مارس.

أجاد "حشيش" تجسيد أدوار "المعلم"، "فتوة المنطقة"، وأيضًا "البلطجي" في الكثير من الأعمال التي قدّمها طوال مشواره في السينما المصرية.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الفنان الراحل محمد حشيش:

- ولد محمد أبو حشيش في يوم 28 مارس من العام 1942.

- قدّم خلال مشواره الفني ما يقرب من 300 عمل في السينما والتليفزيون.

- من أشهر أعماله السينمائية: "الثعالب"، "سلام يا صاحبي"، "الذئب"، "دائرة الموت"، "طريق الشيطان"، "جحيم امرأة"، "آه وآه من شربات"، غيرها من الأعمال.

- وشارك في التليفزيون بعدة مسلسلات منها "البراري والحامول، المحاكمة، المنعطف، حافة الهاوية، الجاني مين، حكاية ماما زوزو، كيف تخسر مليون جنيه".

- انحسرت أدواره في رجل العصابات أو المشاغب في الأحياء الشعبية وكذلك ابن البلد أو المعلم أو صاحب القهوة وأحيانا دور المخبر.

- اشتهر بجملته "شخلل عشان تعدي" في فيلم "سلام يا صاحبي"، ويبقى هذا العمل أشهر أدواره.

- آخر أدواره مسلسل "الجاني مين" بطولة الفنان حسين الجندي والفنانة ليلى طاهر، وإخراج حسين عمارة.

- قدّم أكثر من 290 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون، حسب قاعدة بيانات السينما.

- توفي في 6 ديسمبر 2010، بعد صراع مع المرض.