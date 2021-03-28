الإفراج عن برنامج رامز جلال.. القصة الكاملة من دعاوى الوقف حتى إنهاء الخصومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

بعد نزاع قضائي اقترب من العام، قضت محكمة مجلس الدولة اليوم بإنهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين والفنان رامز جلال في الطعن رقم 90990 لسنة 47 ق، بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامج "رامز مجنون رسمي" لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

مع قيام محامي النقابة بتقديم إقرار بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين بمنع رامز جلال من مزاولة نشاطه؛ انتهت اليوم واحدة من سلسلة القضايا التي طاردت الفنان وبرنامجه المثير للجدل، إذ توالت الدعاوى القضايا المختلفة منذ عرض حلقات "رامز مجنون رسمي"، وتواصلت مع اقتراب عرض برنامجه الجديد المروج له تحت عنوان "رامز مريض نفسي"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكشف أشرف عبد العزيز، محامي رامز جلال، حيثيات حكم محكمة مجلس الدولة بخصوص رامز جلال؛ وكتب عبر "فيسبوك": "اليوم حضر أشرف عبد العزيز محامي ووكيلا عن الفنان رامز جلال، في الطعن رقم ٣٩٩٠٩ لسنة ٧٤ ق، المقام أمام محكمة مجلس الدولة، المقام ضد الأستاذ نقيب الإعلاميين بصفته، والأستاذ مرتضى منصور بصفته خصم متدخل انضمامي لنقابة الإعلاميين، بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، الأمر الذي حدا بنا لإقامة الطعن بإلغاء هذا القرار".

أضاف: "جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة ٢٣/٨/٢٠٢٠ تقرر حجز الدعوى للتقرير، وانتهى بالرأي بالنسبة لطلب المتدخل أنه لم يبين صفته ومصلحته في التدخل في الدعوى، ولم يقدم أية مستندات أو مذكرات شارحة لطلبه لتوضيح مصلحته في التدخل، ومن ثم فإنه يكون غير ذي مصلحة في تدخله".

تابع: "استنادا للمادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ (ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية)، وحيث أنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي بأنه ليس من قبيل الأعمال الإعلامية، وعليه فإن الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الإعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه".

استكمل: "وبجلسة اليوم أمام محكمة مجلس الدولة، حضر نقيب الإعلاميين ممثلا عنه محامي النقابة، وقدّم قرارا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن، وحكمت المحكمة بجلسة اليوم ٢٨/٣/٢٠٢١ بانتهاء الخصومة وإلزام النقابة بمصروفات الدعوى".

اختتم: "مبروك رامز جلال وقنوات Mbc وكل عام وسيادتكم بخير ورمضان كريم".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت في رمضان الماضي، دعوتين قضائيتين بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بوقف بث "رامز مجنون رسمي"، واستندت في حكمها إلى أن "المجلس الأعلى للإعلام منوط بتوقيع الجزاءات على وسائل الإعلام المصرية، وحيث أن القناة التي يعرض عليها البرنامج ليست مصرية لا سلطة للمجلس عليها.

وجاء في الحكم أيضا أن "المحكمة من خلال مشاهدتها لبعض الحلقات، لم تجد أن أي منها من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري أو أنه يحض على التمييز أو العنف".

وتشهد محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية يوم 6 أبريل المقبل لنظر الطعن المقدم على الحكم الصادر ببراءة الفنان رامز جلال ومدير قناة mbc، من اتهامهما بالاعتداء على الملكية الفكرية لصاحبة الشكوى هيام كمال.

وكانت هيام قد أقامت دعوى، ادعت فيها أن رامز جلال والقناة اعتديا على حقوق الملكية الفكرية، واستغلا فكرة خاصة بها، وقدماها في برنامج "رامز تحت الأرض" عام 2017.

رامز كان أيضا في يناير الماضي، المحور الرئيسي في القضية التي نظرت أمام المحكمة التأديبية العليا، إذ كشفت القضية 250 لسنة 61 قضائية عليا، عن ظهور اسمه في كشوف مرتبات العاملين بالمسرح القومي رغم انقطاعه عن العمل منذ 6 سنوات، وقضت المحكمة بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسئول الحضور والانصراف.

أزمات رامز أيضا طالته من ضيوف برنامجه؛ فبعد طرح برومو "رامز مجنون رسمي"؛ أعلنت الفنانة فيفي عبده عن عزمها مقاضاة رامز جلال، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "اتكهربت جامد جدا من رامز جلال، والسنة دي هاعمله قضية على الكهرباء، دة كان قاصد يكهربني".

ومع بداية العد التنازلي للموسم الجديد من البرنامج، والذي تم الكشف عن اسمه "رامز مجنون رسمي" بشكل غير رسمي؛ أصدرت الجمعية المصرية للطب النفسي بيانا أكدت فيه رفضها ما تم تداوله عن إسم البرنامج، بدعوى أن هذا الأسم يهدم كثيرا من القيم ، ويحطم الجهود المبذولة للحفاظ على كرامة المريض النفسي.

وكان قد انتشر خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملصقا دعائيا، نُسب لبرنامج المقالب الذي سيقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2021 على شاشة "MBC مصر".

ويظهر رامز على البوستر فوق ظهر حيوان مفترس، ويطارده مجموعة من مصاصي الدماء، مع الإشارة إلى أن البرنامج سيحمل اسم "رامز مريض نفسي".

وعلم "الخليج 365"، من مصدر داخل مجموعة "MBC" أن القناة لا علاقة لها بـ"البوستر"، موضحا: "بوستر مختلق ولا علاقة لنا به، وطريقتنا في الإعلان عن برامجنا معروفة وواضحة وتتم بشكل رسمي ومباشر عبر بياناتنا وصفحاتنا الرسمية".

وصوّر رامز جلال، برنامجه الرمضاني الجديد، بمعاونة عدد من نجوم الفن والكرة، ونقل برنامج "et بالعربي" عن مصدر بأحد الفنادق التي يقيم بها "رامز" في السعودية، إنه يتلافى الظهور العلني حتى لا يتم الكشف عن المقلب، ويأتي ذلك رغم إشارة بعض الأخبار لتواجد رامز في المغرب.

وحول تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد؛ ذكر البرنامج إن تصوير برنامج المقالب الحالي يتم من خلال الاستعانة بعدد من نجوم الفن ولاعبي الكرة، ومنهم أحمد سعد وويزو وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من لاعبي ناديي الأهلي والزمالك.