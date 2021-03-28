دوره في "أونكل زيزو حبيبي" سبب لابنته أزمة.. 10 معلومات عن فاروق يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان فاروق يوسف، إذ أنه من مواليد مثل هذا اليوم 28 مارس من العام 1943.

وإليك أبرز المعلومات عنه:-

- ولد فاروق محمد يوسف في مدينة بورسعيد.

- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- عمل طوال مسيرته بين المسرح والسينما والتليفزيون.

- رصيده الفني تجاوز الـ 150 عملا، حسب قاعدة بيانات السينما.

- أبرز مشاركاته السينمائية: "أبي فوق الشجرة، الكرنك، الجلسة سرية، والحريف" وغيرها.

- أبرز مشاركاته الدرامية: "ألف ليلة وليلة، الأيام، هند والدكتور نعمان، القضاء في اﻹسلام، بوابة الحلواني" وغيرها.

- ويبقى أشهر أدواره، دور "زرزور" في فيلم "أونكل زيزو حبيبي" (1977) مع الفنان محمد صبحي.

- عام 2002 شهد آخر مشاركاته الفنية من خلال مسلسل "الأصدقاء" مع النجوم: صلاح السعدني، فاروق الفيشاوي، صفية العمري، محمد وفيق، ونرمين الفقي وغيرهم، من إخراج إسماعيل عبدالحافظ.

- تزوج سيدة من خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنتيه "إيمي ومنال"، وقالت عنه الأخيرة في حوار ببرنامج "بيت العيلة" عبر شاشة التليفزيون المصري: "كنت المقربة لبابا، وكنت معاه في كل جزء من حياته، وكنت بغير عليه جدا وبحس إني مراته مش بنته، وهو كان طول الوقت كوميديان في البيت، وكان صديقا لنا وأب حنون يحتوي أولاده"، كاشفة أن ظهوره "أحول العين" في "أونكل زيزو حبيبي" سبب لها أزمة كبيرة في طفولتها، حيث كان يظن أصدقائها أنه هكذا في الحقيقة، وكانت تبكي وتلومه على تقديم هذا الدور.

- في 21 ديسمبر 2004 توفي فاروق يوسف إثر أزمة قلبية مفاجئة.